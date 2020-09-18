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Тотальный масочный режим ввели в Бурятии

В Бурятии с сегодняшнего дня вводится "тотальный масочный режим", как его назвал руководитель региональгого подразделения Роспотребнадзора, обращаясь к жителям в видеоролике.

"Динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается неутешительной. В этой связи принято решение об усилении противоэпидемических мер на территории всей республики. Вновь введен тотальный масочный режим. По-прежнему сохраняется запрет на проведение всех массовых мероприятий, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

Отдельно он обратился к предпринимателям и руководителям организаций, предприятий и учреждений.

"Рекомендуем часть работников перевести на дистанционную форму работы, минимизировать очные совещания, планерки. Проведите необходимую информационную работу с сотрудниками о мерах профилактики заболевания. Также просим усилить дезинфекционный режим в организациях: тотальный масочный режим в помещениях, проведение утреннего фильтра с термометрией. При появлении у сотрудника симптомов незамедлительно обращайтесь к врачу", — отметил Сергей Ханхареев.

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