Тотальный масочный режим ввели в Бурятии

В Бурятии с сегодняшнего дня вводится "тотальный масочный режим", как его назвал руководитель региональгого подразделения Роспотребнадзора, обращаясь к жителям в видеоролике.

"Динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается неутешительной. В этой связи принято решение об усилении противоэпидемических мер на территории всей республики. Вновь введен тотальный масочный режим. По-прежнему сохраняется запрет на проведение всех массовых мероприятий, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.

Отдельно он обратился к предпринимателям и руководителям организаций, предприятий и учреждений.