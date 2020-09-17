Бюджет дополнительно профинансирует на 12,5 млрд рублей проведение переписи населения, которое переносится на другие сроки в связи с пандемией.
"Расходы бюджета на проведение Всероссийской переписи населения увеличатся на 12,5 млрд рублей в 2021 году в связи с переносом срока ее проведения. В 2021 году на подпрограмму будет выделено 31,3 млрд рублей, что почти на 60% больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.
Средства индивидуальной защиты переписчикам будут закупать исходя из эпидемиологической ситуации.
"Росстат планирует закупать средства индивидуальной защиты переписчикам во время проведения всех этапов переписи исходя из эпидемиологической ситуации", — пояснил глава Росстата Павел Малков.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.