Бюджет дополнительно профинансирует на 12,5 млрд рублей проведение переписи населения, которое переносится на другие сроки в связи с пандемией.

"Расходы бюджета на проведение Всероссийской переписи населения увеличатся на 12,5 млрд рублей в 2021 году в связи с переносом срока ее проведения. В 2021 году на подпрограмму будет выделено 31,3 млрд рублей, что почти на 60% больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.