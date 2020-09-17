Хасиды в вышиванках и шароварах спели гимн, чтобы их пустили на Украину

Хасиды нарядились в вышиванки и шаровары и исполнили гимн Украины, чтобы их пустили в Умань на празднование еврейского Нового года. Хасиды застряли на границе Белоруссии и Украины из-за коронавирусных ограничений.

Хасиды на границе Белоруссии и Украины оделись в вышиванки и шаровары

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполнили гимн Украины в национальных костюмах. Хасиды стоят в белорусском лесу полукругом в красных шароварах и белых вышиванках, у всех на голове казацкие шапки. Исполнив гимн, хасиды хором произносят: "Слава Украине! Спасибо тебе, Украина! Спасибо, президент Зеленский!" — написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в "Фейсбуке".

На белорусско-украинской границе сейчас находится более двух тысяч хасидов-паломников.

"16 сентября власти Украины в карантинных целях приняли решение закрыть пункт пропуска на границе с Белоруссией в Черниговской области Новые Яриловичи, через который паломники-хасиды пытались попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана", — говорится в справочных материалах.