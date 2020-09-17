Зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина полностью поддерживает предложение установить более строгий надзор за педофилами. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение.
"Надо педантично заниматься этой проблемой, обивая пороги соответствующих ведомств, убеждая их и предлагая варианты принятия решений. Думаю, это в силах уполномоченному по правам детей. У нее аппарат профессионалов. Поддержка нашего Комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я, в том числе, обеими руками за эту инициативу", — сказала Пушкина.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.