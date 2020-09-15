Больше четверти россиян отрицательно высказываются об отечественной медицине, а 16 процентов называют её очень плохой.
"Только каждый десятый житель России (11 %) положительно оценивает качество услуг, предоставляемых медучреждениями. Меньше половины (45%) считают качество медицинских услуг удовлетворительным, больше четверти (28%) — плохим, а еще 16% — очень плохим. Таким образом, в целом удовлетворительным или плохим качество медицинских услуг оценивают 89% участников опроса. Хорошим или очень хорошим качество медуслуг назвали лишь 11% россиян", — говорится в результатах опроса холдинга "Ромир".
Чем выше доходы участников опроса, тем они лучше воспринимают качество медуслуг. Из этой категории недовольных только четверть. Из имеющих низкий доход таковых 59%.
"Наши исследования на фоне инфодемии выявили интересную тенденцию: имидж нашей медицины в головах среднестатистического россиянина значительно хуже, чем ее положение на самом деле. Это позволяет понять, что необходимо работать не только над улучшением функционирования сферы, но и над восприятием работы учреждений здравоохранения", — прокомментировал результаты исследования президент исследовательского холдинга "Ромир", доктор социологических наук Андрей Милёхин.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.