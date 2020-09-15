Десятая часть россиян положительно оценила качество медуслуг

Больше четверти россиян отрицательно высказываются об отечественной медицине, а 16 процентов называют её очень плохой.

"Только каждый десятый житель России (11 %) положительно оценивает качество услуг, предоставляемых медучреждениями. Меньше половины (45%) считают качество медицинских услуг удовлетворительным, больше четверти (28%) — плохим, а еще 16% — очень плохим. Таким образом, в целом удовлетворительным или плохим качество медицинских услуг оценивают 89% участников опроса. Хорошим или очень хорошим качество медуслуг назвали лишь 11% россиян", — говорится в результатах опроса холдинга "Ромир".

Чем выше доходы участников опроса, тем они лучше воспринимают качество медуслуг. Из этой категории недовольных только четверть. Из имеющих низкий доход таковых 59%.