Эксперт высказался о возможности выдачи водительских прав с 16 лет

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов полагает, что выдавать водительские права в России с 16 лет на данный момент невозможно.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова обращение с просьбой разрешить давать права на управление транспортным средством не с 18, а с 16 лет.

"Такие нормы реализованы в некоторых странах, но там это происходит в маленьких городках, чтобы ребенок мог доехать до школы. Ему разрешается в этом городе ездить по одному маршруту и только в светлое время суток. Что-то подобное сделать у нас, во-первых, невозможно, а во-вторых, объективно 16-летний — это еще не отдающий себе полностью отчета в своих действиях человек. Он даже совершеннолетним по закону не считается", — сказал Солдунов.

Эксперт полагает, что на дорогах в этом случае появится масса людей, которые по закону ещё не отвечают за своим действия на дороге.