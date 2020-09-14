Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов полагает, что выдавать водительские права в России с 16 лет на данный момент невозможно.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил на имя начальника ГИБДД Михаила Черникова обращение с просьбой разрешить давать права на управление транспортным средством не с 18, а с 16 лет.
"Такие нормы реализованы в некоторых странах, но там это происходит в маленьких городках, чтобы ребенок мог доехать до школы. Ему разрешается в этом городе ездить по одному маршруту и только в светлое время суток. Что-то подобное сделать у нас, во-первых, невозможно, а во-вторых, объективно 16-летний — это еще не отдающий себе полностью отчета в своих действиях человек. Он даже совершеннолетним по закону не считается", — сказал Солдунов.
Эксперт полагает, что на дорогах в этом случае появится масса людей, которые по закону ещё не отвечают за своим действия на дороге.
"Мы получим человека, по закону не отвечающего за свои действия на дороге. Это будет большое количество детей на дорогах, которые к движению не подготовлены, психологически в том числе", — заявил Солдунов.
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