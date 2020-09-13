Эксперт: фотосессии устраивают искатели правонарушений

Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда его авто снимает на камеру абсолютно незнакомый человек. Что делать в таких случаях? Во-первых, не стоит паниковать. А во-вторых, нужно проявить бдительность и поинтересоваться, с какой целью человек снимает ваше авто. Причины могут быть разными. От мошенничества до фиксации правонарушения, которое вы могли случайно совершить. Например, парковка в неположенном месте.