Каждый автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда его авто снимает на камеру абсолютно незнакомый человек. Что делать в таких случаях? Во-первых, не стоит паниковать. А во-вторых, нужно проявить бдительность и поинтересоваться, с какой целью человек снимает ваше авто. Причины могут быть разными. От мошенничества до фиксации правонарушения, которое вы могли случайно совершить. Например, парковка в неположенном месте.
"Чаще всего подобные фотосессии устраивают искатели правонарушений. Например, парковка на газонах и в других неположенных местах в основном фиксируется вручную. В Москве существует приложение "Помощник Москвы", где любой житель может сообщить о правонарушении. За такую активную деятельность в приложении начисляются баллы, которые потом можно потратить в различных городских интернет-сервисах", — объясняет старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
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