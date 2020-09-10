В Петербурге охранника Мариинского театра отстранили от работы после обнаружения скрытой видеокамеры в женском туалете.
"В петербургских СМИ появились сообщения о том, что в уборной Мариинского театра пришедшая на балет зрительница обнаружила скрытую видеокамеру в нише для туалетной бумаги. После того, как женщина позвала охранника и показала ему находку, тот зашел в уборную и потом убежал, позднее выбросив камеру в Крюков канал", — сообщили в пресс-службе театра.
Охранное предприятие, работающее в Мариинском театре, проводит проверку, выясняя обстоятельства инцидента.
"Услуги по охране объектов Мариинского театра оказывает частное охранное предприятие "ФОРТ-С", выбранное по результатам открытого конкурса. По факту обнаружения постороннего предмета в зрительской части Мариинского-2 проведена проверка исполнения сотрудниками охранного предприятия обязательств по контракту, по результатам которой один из частных охранников отстранен от работы", — рассказали в пресс-службе.
Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.