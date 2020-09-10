За видеокамеру в женском туалете Мариинского театра ответил охранник

В Петербурге охранника Мариинского театра отстранили от работы после обнаружения скрытой видеокамеры в женском туалете.

"В петербургских СМИ появились сообщения о том, что в уборной Мариинского театра пришедшая на балет зрительница обнаружила скрытую видеокамеру в нише для туалетной бумаги. После того, как женщина позвала охранника и показала ему находку, тот зашел в уборную и потом убежал, позднее выбросив камеру в Крюков канал", — сообщили в пресс-службе театра.

Охранное предприятие, работающее в Мариинском театре, проводит проверку, выясняя обстоятельства инцидента.