Собственную валюту — "курортный рубль" — запатентуют в Железноводске в Ставропольском крае.

"Мы решили сделать "курортный рубль" еще одним своим брендом. Сейчас начали подготовку документов для подачи заявки в Роспатент. "Курортный рубль" используют в Железноводске исключительно во время праздничных мероприятий. Эту "валюту" можно заработать, выиграв в городских конкурсах или викторинах, а затем на них купить сувениры или расплатиться в кафе. Курс "железного курортного рубля" равен российскому рублю и находится в обороте исключительно в определенных сувенирных лавках", — рассказал глава города Евгений Моисеев.