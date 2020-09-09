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В Железноводске узаконят "курортный рубль", введённый в 2018 году

Общество

Собственную валюту — "курортный рубль" — запатентуют в Железноводске в Ставропольском крае.

В Железноводске узаконят

"Мы решили сделать "курортный рубль" еще одним своим брендом. Сейчас начали подготовку документов для подачи заявки в Роспатент. "Курортный рубль" используют в Железноводске исключительно во время праздничных мероприятий. Эту "валюту" можно заработать, выиграв в городских конкурсах или викторинах, а затем на них купить сувениры или расплатиться в кафе. Курс "железного курортного рубля" равен российскому рублю и находится в обороте исключительно в определенных сувенирных лавках", — рассказал глава города Евгений Моисеев.

Монета появилась в Железноводске на открытии объекта, который был отремонтирован на деньги курортного сбора.

"Собственная валюта у курорта появилась в 2018 году — на открытии "Лермонтовского терренкура", который стал первым объектом в стране, отремонтированный на деньги курортного сбора, все присутствующие получили "курортные рубли", — сообщил глава Железноводска.

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