В Госдуме предложили компенсацию россиянам, недополучавшим пенсию

Группа депутатов внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, по которому россиянам, ошибочно недополучавшим какое-то время пенсию, могут её компенсировать путём ежемесячных выплат.

"Таким образом, указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путём доначисления в порядке компенсации ежемесячных выплат", — указывают разработчики документа из группы депутатов фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, которые внесли это предложение.

В документе сказано, что недополученные деньги предлагается индексировать, привязав к ключевой ставке Центрального банка России.