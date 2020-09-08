Группа депутатов внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, по которому россиянам, ошибочно недополучавшим какое-то время пенсию, могут её компенсировать путём ежемесячных выплат.
"Таким образом, указанные недополученные выплаты не только будут выплачены, но и будут проиндексированы путём доначисления в порядке компенсации ежемесячных выплат", — указывают разработчики документа из группы депутатов фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, которые внесли это предложение.
В документе сказано, что недополученные деньги предлагается индексировать, привязав к ключевой ставке Центрального банка России.
"Гражданам, недополучившим пенсионные выплаты из-за различных ошибок при оформлении, сейчас эти деньги никак не возмещаются. Предлагается высчитать всю недополученную человеком сумму, назначить процент с нее и выплачивать соответствующую сумму пенсионеру ежемесячно, вместе с пенсией. Размер процентов предполагается привязать к ключевой ставке Центробанка", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую цитирует "Парламентская газета".
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