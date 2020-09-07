Омбудсмен Москалькова рассказала, на что жалуются студенты

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что за пять лет её деятельности поступило около 300 жалоб от студентов.

"Студенты жалуются на неправомерные отчисления, высокую стоимость обучения, условия проживания в общежитиях и закрытие учебных заведений. Ко мне нередко обращаются студенты, попавшие в трудную жизненную ситуацию. За пять лет поступило порядка 300 таких обращений. Учащиеся вузов жаловались на неправомерное отчисление, на закрытие образовательных учреждений и, как следствие, на утрату учебных мест, на завышенную стоимость обучения, на условия проживания в общежитиях", — пишет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в "Инстаграм".

Москалькова находится в рабочей поездке в Татарстане 7-9 сентября. Сегодня она встретилась с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Гафуровым.