Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам

Глава одного из украинских министерств сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что на значительной части современной России цивилизация появилась только из-за того, что её принесли туда украинцы.

"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина", — сказал глава украинского МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что он совсем не против того, чтобы часть российской земли перешла к Украине. Он сказал, что это будет справедливо.