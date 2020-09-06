Глава одного из украинских министерств сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что на значительной части современной России цивилизация появилась только из-за того, что её принесли туда украинцы.
"Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина", — сказал глава украинского МИД.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что он совсем не против того, чтобы часть российской земли перешла к Украине. Он сказал, что это будет справедливо.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.