Брат мэра Киева вышел на подиум

Владимир Кличко не менее известен, чем его одиозный брат, мэр Киева Виталий Кличко. Виталий прославился своими многочисленными высказываниями, которые тут же становились мемами. А Владимир в свою очередь решил засветиться на модном показе для… работников ЖКХ.

Мэр Киева лично инициировал создание новой модной коллекции для трудящихся коммунальных служб. А его брат Владимир выступил в роли одной из моделей.