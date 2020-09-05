Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Историк моды Александр Васильев лечился от коронавируса у моря
Михаил Мяснянкин: следите за родинками
Доверенное лицо Тихановской вывезли из Белоруссии в Польшу
Стена жилого дома обрушилась в центре Самары
В Саратове под "мостом глупости" оказалась очередная жертва
"Святой" бизнес: жуткий стартап жителя Красноярского края
Названы четыре страны, заинтересованные в смене белорусской власти
В Африке начали массово гибнуть слоны. Причины неизвестны
Тайфун выбросил на пляжи Приморья тысячи устриц и мидий

Брат мэра Киева вышел на подиум

Общество

Владимир Кличко не менее известен, чем его одиозный брат, мэр Киева Виталий Кличко. Виталий прославился своими многочисленными высказываниями, которые тут же становились мемами. А Владимир в свою очередь решил засветиться на модном показе для… работников ЖКХ.

Мэр Киева лично инициировал создание новой модной коллекции для трудящихся коммунальных служб. А его брат Владимир выступил в роли одной из моделей.

"Я обратился в оргкомитет Ukrainian Fashion Week с идеей "переодеть" работников коммунальных служб города. С помощью Ukrainian Fashion Week мы привлекли четырех молодых украинских дизайнеров, которые разработали образцы формы для коммунальных служб Киева", — рассказал Виталий Кличко.

Последние материалы
Иван Охлобыстин: он все сделал, чтобы ему дали по максимуму
Российский миллиардер подал в суд на модель Наоми Кэмпбелл
Историк моды Александр Васильев лечился от коронавируса у моря
Митрополит не одобрил идею создать военный вариант священного облачения
Брат мэра Киева вышел на подиум
Михаил Мяснянкин: следите за родинками
Доверенное лицо Тихановской вывезли из Белоруссии в Польшу
Стена жилого дома обрушилась в центре Самары
В Саратове под "мостом глупости" оказалась очередная жертва
"Святой" бизнес: жуткий стартап жителя Красноярского края
Популярное
Новости Белоруссии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ

На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.

К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Коммунисты
Зюганов: Гитлер сжигал в печах всякую сволочь
Военные новости
Американские бомбардировщики "отработали" по Крыму с территории Украины
Общество
Малоимущие семьи получат от 30 тысяч рублей на решение текущих проблем
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Алексей Леонков рассказал, нужны ли России военные базы в Иране
Сергей Крутоусов: летать пока не будем
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Die Welt: Россия неуязвима перед западными санкциями
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников