Владимир Кличко не менее известен, чем его одиозный брат, мэр Киева Виталий Кличко. Виталий прославился своими многочисленными высказываниями, которые тут же становились мемами. А Владимир в свою очередь решил засветиться на модном показе для… работников ЖКХ.
Мэр Киева лично инициировал создание новой модной коллекции для трудящихся коммунальных служб. А его брат Владимир выступил в роли одной из моделей.
"Я обратился в оргкомитет Ukrainian Fashion Week с идеей "переодеть" работников коммунальных служб города. С помощью Ukrainian Fashion Week мы привлекли четырех молодых украинских дизайнеров, которые разработали образцы формы для коммунальных служб Киева", — рассказал Виталий Кличко.
На фоне протестов в Белоруссии началась активная стадия переговоров властей РБ и РФ. Номинально — это переговоры о поддержке. Реально — о тотальной интеграции.