Уровень реки Амура в Хабаровском крае перешел критическую отметку "неблагоприятное явление" на 31 см. В регионе затопило несколько населённых пунктов и почти тысячу садовых участков, а также дороги.
"На четвертое сентября 2020 года у города Хабаровска уровень реки Амура поднялся на 8 см и составил 481 см. К окончанию недели прогнозируется достижение отметки в 500 см… Всего на территории Хабаровского края подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", — говорится в сообщении пресс-службе МЧС России.
Сейчас в регионе из-за обильных осадков образовался паводок, произошёл подпор грунтовых вод. В результате увеличивается число подтопленных населённых пунктов в пяти районах близ Хабаровска.
"В городе введён режим повышенной готовности. В первой декаде сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 500-580 см. Неблагоприятным явлением для города считается отметка 450 см, опасным — 600", — отмечается в сообщении администрации краевого центра.
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