В Хабаровске и Амур взбунтовался: превысил на 31 см критическую отметку

Уровень реки Амура в Хабаровском крае перешел критическую отметку "неблагоприятное явление" на 31 см. В регионе затопило несколько населённых пунктов и почти тысячу садовых участков, а также дороги.

"На четвертое сентября 2020 года у города Хабаровска уровень реки Амура поднялся на 8 см и составил 481 см. К окончанию недели прогнозируется достижение отметки в 500 см… Всего на территории Хабаровского края подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", — говорится в сообщении пресс-службе МЧС России.

Сейчас в регионе из-за обильных осадков образовался паводок, произошёл подпор грунтовых вод. В результате увеличивается число подтопленных населённых пунктов в пяти районах близ Хабаровска.