Путин - россиянам: "Имейте ввиду, вирус никуда не делся"

Президент России Владимир Путин во время интервью на телеканале "Россия 1" затронул вопрос эпидемии коронавируса. Глава государства отметил, что по объективным причинам наблюдается небольшая вспышка заболеваемости, но есть основания полагать, что пик уже пройден.

"Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, в барах. Это индивидуализм, где-то нежелание считаться с другими, понятные причины. Поэтому наблюдаем вспышку заболевания. У нас много заболевших, но один из самых низких показателей по смертности. Это проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации, своевременности принимаемых решений по купированию ситуации. Восхищаюсь врачами. Во главу угла поставили основное — жизнь и здоровье людей. Надеюсь, что нам удалось пройти пик", — заявил президент.

Также Путин обратился к гражданам с просьбой соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.