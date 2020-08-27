Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Опыт с "обменом телами" показал, как может меняться восприятие
Специалист оценил объём попавших в Сеть данных банковских карт
Путин создал резерв российских сил для помощи Лукашенко
Апельсиновая кожура поможет сделать переработку батареек экологичной
Росстат подсчитал потери страны от коронавируса
Пополнение в Голливуде: у Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь
Шарапова и дочь Федуна вошли в рейтинг богатейших женщин России
Актриса Алёна Яковлева выдала замуж дочь Марию
Эксперт по туризму: программу кешбэка за туры нужно продлить

Путин - россиянам: "Имейте ввиду, вирус никуда не делся"

Общество

Президент России Владимир Путин во время интервью на телеканале "Россия 1" затронул вопрос эпидемии коронавируса. Глава государства отметил, что по объективным причинам наблюдается небольшая вспышка заболеваемости, но есть основания полагать, что пик уже пройден.

"Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, в барах. Это индивидуализм, где-то нежелание считаться с другими, понятные причины. Поэтому наблюдаем вспышку заболевания.

У нас много заболевших, но один из самых низких показателей по смертности. Это проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации, своевременности принимаемых решений по купированию ситуации. Восхищаюсь врачами. Во главу угла поставили основное — жизнь и здоровье людей. Надеюсь, что нам удалось пройти пик", — заявил президент.

Также Путин обратился к гражданам с просьбой соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

"Мы создали задел препаратов, наши специалисты уже понимают, что нужно делать, чтобы заболевание проходило в мягкой форме.

Но прошу наших граждан: имейте ввиду, что вирус никуда не делся. Прошу соблюдать ограничительные меры по возможности. Чем дисциплинированее мы будем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни. Популяционный иммунитет превысил 25% в некоторых регионах", — заявил Путин.

Последние материалы
Специалист оценил объём попавших в Сеть данных банковских карт
Путин создал резерв российских сил для помощи Лукашенко
Дочь Дмитрия Пескова считает своё интервью для Собчак "дебильным"
Осень предстоит необычная, и важно укрепить иммунитет
Апельсиновая кожура поможет сделать переработку батареек экологичной
Росстат подсчитал потери страны от коронавируса
Пополнение в Голливуде: у Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь
Шарапова и дочь Федуна вошли в рейтинг богатейших женщин России
Актриса Алёна Яковлева выдала замуж дочь Марию
Эксперт по туризму: программу кешбэка за туры нужно продлить
Популярное
Военные новости
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.

Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Шоу-бизнес
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Экспертное мнение
Профессор МГИМО: Тихановская - марионетка. Её даже жалко уже
Технологии
В США создан аккумулятор, способный работать 28 тысяч лет
Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер Любовь Степушова США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало Любовь Степушова
Комментарии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал
Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ