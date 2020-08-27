В Интернет попали данные о клиентах различных банков

Банковские данные покупателей интернет-магазина Joom стали достоянием общественности. Они опубликованы в Сети и, более того, их может скачать почти любой пользователь Telegram. Обнародованы данные клиентов крупнейших российских банков. Сбербанка, Тинькофф и т. д.

Есть информация о том, что утечка данных началась ещё несколько месяцев назад. А около года назад произошёл похожий инцидент. Жертвами стали более миллиона человек, чьи данные о банковских картах также были выложены в Сеть.