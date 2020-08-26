Бронзовый бюст первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева установили на его родине в Актанышском районе республики, сообщает пресс-служба нынешнего главы региона.

"Указом президента РФ лицу, которому присвоено звание Героя или Героя труда, устанавливается бронзовый бюст на его родине. Бюст Минтимера Шаймиева установлен в деревне Аняково, рядом с домом-музеем его отца Шарипа Шаймиева. Бюст выполнен скульптором Фанилем Валиуллиным", — говорится в сообщении пресс-службы.

На торжественном открытии бюста Шаймиеву выступил нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Жизненный путь Минтимера Шаймиева — яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах, по его мнению, необходимо воспитывать молодое поколение, настоящих патриотов. От себя лично, не как президент, а лично, хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу. Вы наш учитель", — сказал Минниханов.