Неосторожное обращение с огнём туристов, отдыхающих "дикарями", могло стать причиной четырёх крупных лесных пожаров на побережье Чёрного моря.

"Дикий отдых, он присутствует на побережье. Люди любят уходить в горы, высоко в горы, с палатками, чтобы там проводить время… И, я думаю, следствие, конечно, разберется… что причиной пожаров пожаров у нас… как раз вот эти самые туристы и явились. Потому что небрежное обращение с огнем, скорее всего, потому что они готовят себе еду и готовят ее на кострах.

Вот это и явилось следствием того, это я так считаю, это моя точка зрения, в том числе и небрежное отношение с огнем одного из туристов", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.