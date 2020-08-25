Неосторожное обращение с огнём туристов, отдыхающих "дикарями", могло стать причиной четырёх крупных лесных пожаров на побережье Чёрного моря.
"Дикий отдых, он присутствует на побережье. Люди любят уходить в горы, высоко в горы, с палатками, чтобы там проводить время… И, я думаю, следствие, конечно, разберется… что причиной пожаров пожаров у нас… как раз вот эти самые туристы и явились. Потому что небрежное обращение с огнем, скорее всего, потому что они готовят себе еду и готовят ее на кострах.
Вот это и явилось следствием того, это я так считаю, это моя точка зрения, в том числе и небрежное отношение с огнем одного из туристов", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее сообщалось, что из-за лесного пожара в районе госзаповедника "Утриш" в Анапском районе Краснодарского края эвакуировали около тысячи туристов.
Кубанские власти сообщили, что в крае действуют ещё три крупных очага возгорания: в Туапсинском районе, Новороссийске, а также неподалеку от Геленджика в посёлке Кабардинка.
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.