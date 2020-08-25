Из-за лесного пожара в районе госзаповедника "Утриш" в Анапском районе Краснодарского края эвакуировали около тысячи туристов.

"Минувшей ночью под Анапой в районе заповедника "Утриш" произошло возгорание лесной подстилки Для ликвидации лесного пожара привлекли два вертолета и морские катера. За ночь из района поселка Малый Утриш эвакуированы 350 человек. На данный момент огнем пройдено порядка 82 гектаров. Общий фронт составляет до пяти километров, активного горения — около трех гектаров. Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты", — говорится в администрации города-курорта.