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В Сочи работники пляжа подрались с отдыхающим из-за собаки

Общество

Сотрудники пляжа в Сочи и посетитель с собакой после драки отказались от взаимных претензий, сообщили в краевой полиции.

Ранее в Сети появился видеоролик с сочинского пляжа, на котором зафиксировано, как несколько сотрудников этого самого пляжа ведут себя агрессивно по отношению к отдыхающему молодому человеку с собакой. Мужчины нападали и избивали парня и не обращали внимание на окружающих, которые пытались разнять драку. Комментатор видео рассказал, что это сотрудники пляжа набросились на парня и стали бить из-за его собаки.

"Видео было выявлено 18 августа. Материал зарегистрирован. В ходе проверки было установлено, что обе стороны друг к другу претензий не имеют", — пояснил представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что российские туристы на полмиллиарда рублей купили внутренние туры с кешбэком. Традиционно россияне предпочли Черноморское побережье Крыма и Краснодарского края.

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