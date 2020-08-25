Российские туристы купили туров и размещений в гостиничных номерах с кэшбеком на общую сумму в более полмиллиарда рублей.
"Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей. Большинство туроператоров фиксирует трёхкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы", — рассказала глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Традиционно российские туристы предпочли Черноморское побережье. В лидерах также Ставропольский край, Петербург и Подмосковье.
"Повышенным спросом по программе на осень пользуются как традиционный юг России — Крым и Краснодарский край, так и Московский регион, Петербург и Ставропольский край. Мы считаем старт программы успешным. Наша ключевая задача — сделать отдых в стране для тех, кто решил провести его в России, доступнее и разнообразнее", — резюмировала Догузова.
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