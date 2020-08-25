На полмиллиарда рублей туров с кэшбеком купили россияне

Российские туристы купили туров и размещений в гостиничных номерах с кэшбеком на общую сумму в более полмиллиарда рублей.

"Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на полмиллиарда рублей. Большинство туроператоров фиксирует трёхкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, некоторые перешли на семидневную рабочую неделю на период работы программы", — рассказала глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Традиционно российские туристы предпочли Черноморское побережье. В лидерах также Ставропольский край, Петербург и Подмосковье.