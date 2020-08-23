Российский телеведущий Владимир Познер рассказал, как легко определить еврея. По его словам, нужно обратить внимание на фамилию человека.

"Вот, Познер. Я знаю точно, что Познеры — это евреи, бежавшие из Испании во время инквизиции в Польшу. Очень часто еврейские фамилии образовывались от названия города: Познань — Познер, Падуя — Падва, Лиозно — Лиознов. Если в основе фамилии лежит название города, значит, перед вами еврей. Так было принято", — пояснил журналист.