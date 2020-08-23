Экс-президент Кыргызстана призвала дарить цветы не ей, а медикам

Бывший президент Кыргызстана Роза Отунбаева празднует 70-летие, однако не забывает об актуальных проблемах общества. В публичном выступлении она призвала всех, кто планирует ее поздравить, переадресовать букеты медикам.

Медики "красной зоны" таким образом получат, по ее словам, "добрые букеты медсестрам". Также она посоветовала не покупать цветов, а все же положить эту сумму на специальный счет, с которого эти деньги затем пойдут на благо врачам.