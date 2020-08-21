Диетолог критически отозвалась о пользе завтрака

Утренний завтрак не является самым важным приемом пищи в течение дня, утверждает врач-диетолог.

"Ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов. Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает — она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон", — объяснила врач-диетолог Светлана Соломеина.

Она рассказала изданию E1.ru, что положительный эффект от первого приема пищи не изменится, если его перенести даже на пять-шесть часов.

"Если период голодания растянется на больший срок, чувствительность к инсулину будет еще выше, то есть организм будет еще эффективнее использовать глюкозу", — заключила она.

Ранее сообщалось, что хорошую форму многие известные артисты и певцы поддерживают благодаря употреблению в пищу некоторых простых продуктов.