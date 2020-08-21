Хорошую форму многие известные артисты и певцы поддерживают благодаря употреблению в пищу некоторых простых продуктов, рассказала врач-диетолог.
"В первую очередь стоит включить в рацион красную чечевицу и соевый сыр тофу, который содержат легкий для усвоения полезный растительный белок, важный для снижения веса. Во-вторых, это кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде. В третьих, это сок алое, который содержит важные энзимы, витамины и минералы — всего около двухсот полезных активных веществ", — поделилась секретами врач-диетолг Надя Шарк, которая консультирует по вопросам похудения многих российских знаменитостей.
Шарк в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что исполнительница Анна Калашникова похудела именно благодаря названным продуктам. Певица к тому же заменила коровье молока на миндальное и соевое. А исполнитель популярных песен Прохор Шаляпин избавился от лишнего веса почти на десять килограммов. Он употреблял зелёную гречку, дневную норму белка набирал при помощи рыбы, сыра тофу, протеина, мяса и яиц. Дополнительно отказался от сладостей, вместо них ел сушёные яблоки.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.