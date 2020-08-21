"Звёздный" диетолог раскрыла три секрета похудения знаменитостей

Хорошую форму многие известные артисты и певцы поддерживают благодаря употреблению в пищу некоторых простых продуктов, рассказала врач-диетолог.

"В первую очередь стоит включить в рацион красную чечевицу и соевый сыр тофу, который содержат легкий для усвоения полезный растительный белок, важный для снижения веса. Во-вторых, это кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде. В третьих, это сок алое, который содержит важные энзимы, витамины и минералы — всего около двухсот полезных активных веществ", — поделилась секретами врач-диетолг Надя Шарк, которая консультирует по вопросам похудения многих российских знаменитостей.

Шарк в интервью "Комсомольской правде" рассказала, что исполнительница Анна Калашникова похудела именно благодаря названным продуктам. Певица к тому же заменила коровье молока на миндальное и соевое. А исполнитель популярных песен Прохор Шаляпин избавился от лишнего веса почти на десять килограммов. Он употреблял зелёную гречку, дневную норму белка набирал при помощи рыбы, сыра тофу, протеина, мяса и яиц. Дополнительно отказался от сладостей, вместо них ел сушёные яблоки.