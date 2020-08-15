Грузия продолжает восстанавливать международное авиасообщение

Грузия восстанавливает международное сообщение после карантина. Во время первого этапа самолеты начали курсировать из Прибалтики, Германии и Франции. Сейчас наступил второй этап. Как сообщает телеканал МИР 24, теперь самолеты летают в Польшу, Арабские Эмираты и Ирландию.

Пока что в Грузии больше прибывающих, чем улетающих. По словам премьер-министра Грузии Георгия Гахария сейчас в стране более 800 туристов.