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Стало известно, кто больше всех заработал в правительстве за год

Общество

Список самых богатых чиновников российского правительства по итогам 2019 года возглавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его доход составил 586 млн рублей.

В прошлом году политик избавился от трёх автомобилей: "Москвич-412", "ВАЗ-2103" и "ГАЗ-21". Теперь в его гараже Land Rover Range Rover, Lada Vesta и "Москвич-408". Недвижимость, которая находится в пользовании и во владении министра осталась прежней. Доходы супруги за год составили 9,135 млн рублей.

На втором месте по уровню годовых доходов вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он в 2019 году заработал 432,3 млн рублей. До прихода в правительство в прошлом году он был гендиректором и председателем правления "Газпром-Медиа Холдинга". Его супруга заняла лидирующую позицию среди жён высокопоставленных чиновников по доходам за прошлый год. В декларации Дмитрия Чернышенко указан её доход свыше 66 млн рублей.

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