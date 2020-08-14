Диетологи сошлись во мнении, что завтрак школьника должен быть в первый час после того, как проснётся ребенок, и содержать молочные продукты, яйца и масло.
"Рацион ребенка при отсутствии противопоказаний должен включать все группы продуктов: зерновые, фрукты, овощи, белковые и молочные продукты, жиры и масла. Все эти продукты можно включать и в завтрак в различных сочетаниях, в зависимости от предпочтений ребенка. Завтрак может состоять из традиционных блюд, таких как каши, запеканки, омлет, сырники", — полагает специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майры Рау.
Специалисты также едины во мнении, что до пяти раз в неделю младшие школьники должны песть на завтрак зерновые продукты. Они являются источником кальция и растительной клетчатки.
"На завтрак пища должна содержать в своем составе все питательные вещества, необходимые для умственного и физического развития ребенка. Детям в качестве завтрака нужны молочные продукты, здесь может быть и молоко, творог, запеканка, пудинг. Обязательно должно присутствовать сливочное или растительные масла и яйцо", — считает врач-диетолог Маргарита Королева.
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