Диетологи рассказали, каким должен быть завтрак школьника

Диетологи сошлись во мнении, что завтрак школьника должен быть в первый час после того, как проснётся ребенок, и содержать молочные продукты, яйца и масло.

"Рацион ребенка при отсутствии противопоказаний должен включать все группы продуктов: зерновые, фрукты, овощи, белковые и молочные продукты, жиры и масла. Все эти продукты можно включать и в завтрак в различных сочетаниях, в зависимости от предпочтений ребенка. Завтрак может состоять из традиционных блюд, таких как каши, запеканки, омлет, сырники", — полагает специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майры Рау.

Специалисты также едины во мнении, что до пяти раз в неделю младшие школьники должны песть на завтрак зерновые продукты. Они являются источником кальция и растительной клетчатки.