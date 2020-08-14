Некоторые продукты обладают свойствами афродизиаков, заявил специалист

Афродизиаками могут быть самые привычные и простые продукты, рассказал специалист в области сексологии и психологии.

"Многие продукты могут считаться афродизиаками, то есть они помогают увеличить сексуальное желание и потенцию. Это могут быть самые обычные продукты. Например, рукола, она — афродизиак, её используют с древних времен. А также любые морепродукты, осьминоги. Афродизиаком считается и кофе", — рассказал психолог, сексолог Сергей Ланг.

Он отметил, что универсальных средств нет — организм человека может отреагировать по-разному на один и тот же продукт.

"Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой", — отметил Ланг.

Он подчеркнул, что если у пары есть проблемы сексуального характера, то использование одних только афродизиаков для их решения недостаточно. Афродизиак — лишь дополнение, но не главное средство.