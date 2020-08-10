В российских школах планируют учредить новые должности

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что уже в следующем году в российских школах могут учредить новые должности и квалификационные категории.

Этот вопрос обсуждался еще в конце 2018 года, когда министром просвещения была Ольга Васильева.

В апреле прошлого года рассматривалось предложение ввести в российских школах "старший учитель", в обязанности которого будет входить координация работы педагогов, и "ведущий учитель", который должен будет заниматься педагогическим наставничеством, интеграцией в работу учителей, социальных педагогов, психологов, дефектологов.

Ранее врач-инфекционист заявил о том, что врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что открытие школ 1 сентября, проведение праздничных линеек и отмена дистанционного обучения не должны вызвать вспышку коронавирусной инфекции.