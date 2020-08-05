Волонтеры и сотрудники авиационногоо клуба в Волгограде исполнили заветную мечту четырехлетнего Сергея Лысякова, имеющего инвалидность по заболеванию опорно-двигательной системы.
"Сбылась самая заветная мечта малыша — полетать на настоящем самолете, почувствовать себя частью экипажа и увидеть мир с большой высоты. Это стало возможным после того, как его мама оставила заявку на сайте всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной", — рассказала представитель волонтерского движения.
Проект "Мечтай со мной" для детей-инвалидов и инвалидов старше 60 лет реализуется с сентября 2019 года.
"Вместе с командиром авиаотряда авиационно-спортивного клуба имени А. М. Числова Александром Акимовым мальчик с мамой пролетели на самолете Ан-2 над реками Волгой, Ахтубой, центральной набережной Волгограда", — добавила волонтер.
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