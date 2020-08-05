В Волгограде волонтёры исполнили заветную мечту ребёнка-инвалида

Волонтеры и сотрудники авиационногоо клуба в Волгограде исполнили заветную мечту четырехлетнего Сергея Лысякова, имеющего инвалидность по заболеванию опорно-двигательной системы.

"Сбылась самая заветная мечта малыша — полетать на настоящем самолете, почувствовать себя частью экипажа и увидеть мир с большой высоты. Это стало возможным после того, как его мама оставила заявку на сайте всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной", — рассказала представитель волонтерского движения.

Проект "Мечтай со мной" для детей-инвалидов и инвалидов старше 60 лет реализуется с сентября 2019 года.