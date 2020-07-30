Старший и младший Боярские объяснились по долгам за ЖКУ

Народный артист РСФСР Михаил Боярский отказался признавать наличие у себя долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

30 июля Управление Федеральной службы судебных приставов по Петербургу сообщило о начале исполнительного производства в отношении Михаила Боярского. Исполнительное производство начато по поводу взыскания 200 рублей задолженности за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени.

Популярный артист заявил, что ничего не знает о том, что его кто-то ищет этом и ему все равно. А если бы он захотел спрятаться, то его бы никто не нашел. Сейчас он живет не в петербургской квартире, а на даче в Ленобласти.

"Нет, никакие приставы меня не ищут. И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли. А травить в прессе меня невозможно. Мне все равно", — сказал Михаил Боярский.

На ситуацию также отреагировал 40-летний сын актера Сергей Боярский. Он считает, что отец уже в 70-летним возрасте и мог забыть о долге, ничего страшного не случилось и его отец заплатит эти деньги.