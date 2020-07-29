В ОП оценили возможное снижение расходов россиян на ЖКХ

Минтруд и Минстрой обсуждают возможность снижения максимальной доли расходов россиян на услуги ЖКХ. Сейчас установлена планка на уровне 22%, ее предлагается уменьшить до 15%.

Идею оценил первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю ОП РФ Артем Кирьянов.

"Я считаю, что надо принять такое решение, потому что сегодня у нас действительно есть регионы, которым повезло с бюджетной обеспеченностью, у них, например, такой порог 10%, как у Москвы. Но есть регионы, в которых региональные власти определяют максимально возможную величину, то есть 22%. Она взята не с потолка, конечно, это вопрос коэффициентов и форматов межбюджетных отношений. Есть объяснение, почему именно 22% предельная цифра. Но здесь надо принять политическое решение на уровне всей страны, что все-таки максимальная цифра будет в 15%. И это не должно касаться только посткризисного периода. Я думаю, что это будет правильное решение в целом. Потому что даже 15% от бюджета домохозяйств, от семейного бюджета только на коммунальные услуги – это много, это дорого", - заключил эксперт.

В настоящий момент во многих российских регионах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, в 24 субъектах она составляет от 15% до 21%, в трех — менее 15%.