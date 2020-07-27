В России могут снизить расходы семей на оплату ЖКХ

В РФ могут снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Данный вопрос рассмотрят Минстрой и Минтруд.

Предполагается снизить порог оплаты с 22% до 15%.

В настоящее время данная инициатива особенно актуальна из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в связи с чем многие граждане находятся в сложной финансовой ситуации.

Для одного миллиона семей предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, в прошлом году, такими льготами воспользовались около 3 млн семей.

Стоит отметить, что в настоящий момент во многих российских регионах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22%, в 24 субъектах она составляет от 15% до 21%, в трех — менее 15%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудник школы украл с работы компьютеры, чтобы оплатить долг за ЖКУ.