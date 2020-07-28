Шнуров в Хабаровске снимает фильм о протестах в регионе

Фронтмен группировки "Ленинград", советник по культуре, а теперь еще генеральный продюсер RTVI и сопредседатель "Партии роста" Сергей Шнуров вчера приехал в Хабаровск.
По словам самого Шнурова, цель поездки — "деловая":
Первоначально народ, узнав о приезде столь известной персоны, решил, что он будет выступать в поддержку врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Тем более, что тот сам объявил о визите:
"Серега Шнуров приедет".
Но генпродюсер RTVI заявил, что его задача - "снять документальный фильм о протестах населения", что "его никто не приглашал в Хабаровск" и вообще он "с Дегтяревым ранее знаком не был".
Свое отношение к происходящему Шнуров, по старинной привычке, высказал стихами. В Инстаграм.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.