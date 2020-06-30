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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фронтмен группировки "Ленинград" и — без преувеличения — самый эпатажный член общественного совета при комитете Государственной думы по культуре Сергей Шнуров начал новый виток карьеры. Вчера он стал генеральным продюсером телеканала RTVI.

Предложение занять пост Шнуров получил, по словам ведущего Гарри Княгницкого, "лично от владельца RTVI Микаэля Исраеляна".

Почему именно Шнуров?

По словам владельца канала, новая должность (ранее ее не было в штатном расписании) была предложена именно Сергею Шнурову потому, что он "давно известен и популярен и в России, и за рубежом":

"Сергей часто бывает в странах с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей", — говорит Исраелян.

А поскольку в планах канала одна из главных задач — расширение присутствия "в русском мире" за рубежом: на Западном побережье США, в Грузии, Армении и Европе, Шнуров, по мнению акционеров, — идеальный вариант".

ДЛЯ СПРАВКИ: Сегодня RTVI вещает в 53 странах мира, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 млн.

"У него теперь новая интересная должность"

С назначением Шнурова на RTVI завершился процесс формирования команды топ-менеджеров.

Новый продюсер:

  • займется созданием и продвижением неновостных продуктов;
  • будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания;
  • займется обновлением и продвижением бренда канала.

Станислав Кучер, руководитель дирекции информационных и общественно-политических программ, комментируя появление в команде нового лица, говорит:

"Сергей — мегауспешный продюсер, очень яркий и глубокий человек, уже объединивший своим творчеством миллионы наших соотечественников во всем мире. Рад, что будем работать вместе".

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