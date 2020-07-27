Сергей Шнуров приехал в Хабаровск, чтобы встретиться с жителями.

Он сообщил, что снимает фильм об акциях протеста для телеканала RTVI, продюсером которого он является с недавних пор.

"Если народ требует открытого суда над Фургалом, чтобы суд проходил здесь, в Хабаровске… Я считаю, что к мнению народа надо прислушиваться. Я вижу, что на митингах нет хулиганов, что нет потасовок. Люди говорят правильные вещи", — утверждает Шнуров.

"Потому что здесь кричат "Путина в отставку!", поэтому я там и не работаю", — ответил Шнуров на вопрос о том, почему федеральные телеканалы не показывают хабаровские митинги.