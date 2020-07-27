Выпускники стали реже пользоваться шпаргалками на ЕГЭ

Попытка написать единый государственный экзамен обманным путем стал основной причиной удаления школьников с ЕГЭ. Всего из аудиторий выгнали 850 человек.

Данные озвучили в Рособрнадзоре.

"По состоянию на 24 июля количество удаленных у нас значительно, практически на треть, уменьшилось в сравнении с прошлым годом. У нас 850 участников удалены за использование мобильных телефонов, шпаргалок", — рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также отметил, что в этом году, по сравнению с 2019 годом, число сдающих ЕГЭ по разным предметам сократилось на 10%.

Напомним, что ранее предлагали ввести в единый государственный экзамен по гуманитарным предметам устную часть. Сейчас она есть только в ЕГЭ по иностранным языкам. Предлагалось добавить устную часть в экзамен по истории, литературе, обществознанию. С инициативой выступил депутат от КПРФ Олег Смолин. Его идею не поддержал комитет ГосДумы по образованию. По мнению народных избранников, устная часть приведет к потере объективности при оценке.