Устную часть в ЕГЭ решили не вводить

Инициативу о введении устной части в некоторые предметы на ЕГЭ отклонили в Госдуме. По мнению депутатов, нововведение приведет к утере объективности.

Идею предложил депутат КПРФ Олег Смолин. По его мнению, устная часть могла бы появиться в экзаменах по истории, обществознанию, литературе.

"Наличие обязательной устной части при сдаче Единого государственного экзамена по учебным предметам — литературе, истории, обществознанию, — как предлагается в поправках, неизбежно приведет к субъективным оценкам и утрате объективности и надежности результатов ЕГЭ как универсального механизма итоговой аттестации", — заявил статс-секретарь, замминистра просвещения РФ Алексей Корнеев.

По мнению членов комитета по образованию, уровень подготовки школьников устанавливают и вузы, которые по многим специальностям проводят устные экзамены.

Сегодня выпускники школ этого года и прошлых лет сдают единый государственный экзамен по обществознанию и химии. Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала об основных причинах удаления школьников с единого госэкзамена. За использование средств связи из аудиторий удалены 188 человек, за шпаргалки — 139 человек, за иные нарушения — 40 человек.