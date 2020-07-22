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Смелая медсестра из Тулы стала телеведущей

Общество

Необычный карьерный рост смелой медсестры из Тулы продолжается. Надежда Жукова, которая прославилась на весь мир, явившись на работу в бикини, теперь работает на телевидении.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса девушка и ее коллеги вынуждены работать в специальных защитных костюмах. Находиться в них по несколько часов подряд довольно затруднительно, так как очень жарко. Поэтому Жукова однажды явилась на работу в бикини, а поверх надела спецкостюм.

После скандала медсестре предложили стать лицом бренда спортивной одежды Zasport. А теперь она нашла подработку на местном ТВ — ведет прогноз погоды.

"Для меня действительно это в новинку, потому что единственный мой опыт на таких съемках был с командой Zasport. Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать", — рассказала сама Надежда Жукова.

Первый прогноз с ее участием выйдет в эфир уже 22 июля.

При этом работу в больнице она не оставила. В планах медсестры набраться опыта и стать врачом.

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