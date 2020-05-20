В Туле медсестру наказали за бикини под защитным костюмом

В Тульской областной клинической больнице медсестра зашла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого был надет только прозрачный защитный костюм.

Медсестре было жарко

Сообщается, что в защитном костюме очень жарко, поэтому медсестра не стала надевать под него другую одежду. Также девушка не знала, что костюм будет просвечивать насквозь.

"К медсестре применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, а с медперсоналом больницы проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду", — сообщили в региональном Минздраве.

Стоит напомнить, что ранее активисты передали врачам Тульской областной больницы, на базе которой открыт инфекционный госпиталь, средства индивидуальной защиты: защитные костюмы, респираторы, очки и бахилы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Тульской области с 12 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.