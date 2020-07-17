Публицист и политолог Армен Гаспарян, по его словам, "крайне разочарован ясноликой общественностью", протестовавшей в Москве против голосования по поправкам в Конституцию.
Свое мнение Гаспарян высказал эфире программы "Соловьёв LIVE".
Политолог напомнил, что всякий раз, кода либеральная оппозиция объявляет о намерении провести очередную акцию, это сопровождается громкими заявлениями о том, что на нее придут "сотни тысяч отъявленных бойцов", пред которыми "никто и ничто не устоит".
"А вместо обещанного я вижу законченных засранцев, которые не способны даже отстоять очередь в Макдональдс в 1990 году", — припечатал публицист.
И лучшее тому подтверждение, как отметил Гаспарян, — стрим с места событий в Москве:
"… это больше напоминало показ последних модных коллекций: покрасоваться ребята пришли, а не позицию свою озвучить и никак не революцию делать".
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.