Политолог Гаспарян о протесте в Москве: "Нытинг позеров"

Публицист и политолог Армен Гаспарян, по его словам, "крайне разочарован ясноликой общественностью", протестовавшей в Москве против голосования по поправкам в Конституцию.

Свое мнение Гаспарян высказал эфире программы "Соловьёв LIVE".

Политолог напомнил, что всякий раз, кода либеральная оппозиция объявляет о намерении провести очередную акцию, это сопровождается громкими заявлениями о том, что на нее придут "сотни тысяч отъявленных бойцов", пред которыми "никто и ничто не устоит".

"А вместо обещанного я вижу законченных засранцев, которые не способны даже отстоять очередь в Макдональдс в 1990 году", — припечатал публицист.

И лучшее тому подтверждение, как отметил Гаспарян, — стрим с места событий в Москве: