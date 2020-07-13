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Олег Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга

Общество

Бизнесмену, основателю Тинькоф-банка, страдающему лейкемией, сделали операцию по пересадке костного мозга.

Сейчас предприниматель чувствует себя "хорошо" и готов к возвращению в нормальную жизнь.

Он лично рассказал об этом в своем Инстаграм:

 
 
 
 
 
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Привет! Не хотел делать из своей странице «историю болезни» тут. Но получаю кучу звонков/писем с вопросами, как я прошёл вчера трансплантацию костного мозга? У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км 😂, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди. Хочу развеять стереотипы, пересадка КОСТНОГО мозга это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают 🤯. Смотри на фото это и есть пакетик КМ. Так же просто стать донором костного мозга просто сдать свою кровь из вены! Прошу вас, станьте донором и спасите жизнь другого человека, в России 130тыщ а в Германии 7млн доноров, нам должно быть стыдно! Я оставил открытыми комментарии, уверен туда придут фонды и донорские сервисы и подробно напишут как это сделать... Как выберусь, планирую с супругой подключится к этому процессу сделать большой фонд. Но это потом, пока Господи Помилуй 🙏🙏🙏

Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

 

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