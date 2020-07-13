Олег Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга

Бизнесмену, основателю Тинькоф-банка, страдающему лейкемией, сделали операцию по пересадке костного мозга.

Сейчас предприниматель чувствует себя "хорошо" и готов к возвращению в нормальную жизнь.

Он лично рассказал об этом в своем Инстаграм: