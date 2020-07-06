Для основателя Тинькофф-банка построена первая в мире яхта - ледокол

В нидерландском Флиссингене спущена на воду первая в мире яхта — ледокол.

"77-метровое судно построено по заказу российского банкира, экстравагантного миллиардера и авантюриста Олега Тинькова, чье состояние оценивается Forbes в $ 2,4 млрд", — сообщает Yacht Harbour.

По данным портала, яхта стоит € 100 млн.

"Благодаря усовершенствованным топливным бакам и топовым системам управления мусором, La Datcha, рассчитанная на 12 пассажиров, может оставаться на море в течение 40 дней, не возвращаясь в порт. Судно имеет корпус ледового класса и соответствует полярному коду, разработанному для плавания по самым диким природным регионам мира. яхта имеет на борту снегоходы, два вертолета и личную подводную лодку", — пишет Yacht Harbour.

Сам основатель Тинькофф-банка сказал в интервью порталу, что

"мир так велик, а наша жизнь так коротка, что мы должны исследовать как можно больше".

Напомним, что в 2019 году у бизнесмена обнаружили лейкемию, а в этом году он переболел новым коронавирусом.