Дочка покойной Аллы Вербер не выходит на связь

Последняя активность девушки в Сети была замечена в "Инстаграме". На свою страницу она заходила в марте, до начала коронавирусной пандемии.

Известно, что до своего исчезновения Екатерина Вербер должна была лететь домой в Киев.

С тех пор поклонники Екатерины думают, что с ней произошло что-то плохое, потому что ранее девушка была очень активным пользователем социальных сетей.

Напомним, Алла Вербер — фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury — умерла в августе 2019 года от менингококкового сепсиса.