В Кремле оценили явку на голосование по Конституции

Давать оценку явке на голосование по поправкам в Конституцию пока рано. Основная масса россиян пойдут на избирательные участки в день общероссийского голосования.

По словам пресс-секретаря президента, низкая явка в регионах не рассматривается как вина губернатора.

"Нет, не расценивается как слабость руководителей регионов — это первое, и второе — пока вообще еще не время делать какие-то выводы по явке", — заявил Дмитрий Песков.

Он также анонсировал сегодняшнее выступление президента. Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам, которое ожидается около 14 часов.

Между тем, явка на электронном голосовании превысила 90%. Из 1 1190 726 человек, которые зарегистрировались на онлайн голосование, свой выбор сделали уже 1 071 000 жителей Москвы и Нижегородской области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов. Этот день будет выходным, а те, кому придется работать, полагается двойная оплата.