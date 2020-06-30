До 90% дошла явка на электронном голосовании

Почти все жители Москвы и Нижегородской области, кто зарегистрировался на электронное голосование, сделали свой выбор. Явка составила 90%.

Свое мнение по поправкам в Конституцию высказали 1 миллион 71 тысяча человек. Всего же зарегистрировано 1 190 726 человек. Выбрать "да" или "нет" на вопрос "Поддерживаете ли вы поправки в Конституцию?" нужно до 20 часов 30 июня.

Общероссийские голосование по корректировке основного закона России состоится 1 июля. Большинство россиян поправки поддерживают. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 56% опрошенных, против — 23,6%.

В голосовании поучаствовали большинство глав регионов. Свое мнение высказал и бывший боец смешанных единоборств, получивший российское гражданство, Джефф Монсон. Он посоветовал всем активно участвовать в жизни своей страны.

Голосовать планирует и президент России Владимир Путин. Он посетит избирательный участок, но сделает это так, чтобы не подвергать опасности ни свое, ни чужое здоровье. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.