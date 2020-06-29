Россияне рассказали, как голосуют по поправкам в Конституцию

Первые итоги голосования по поправкам в Конституцию подвели в России. О том, в какой графе ставят галочку, рассказали сами жители страны.

Как показал результат опроса ВЦИОМ, большинство поддерживают корректировки главного закона страны. Такой ответ дали 56% респондентов за четыре дня голосования. Против выступили 23,6% опрошенных. Остальные признались, что испортили бюллетень.

Опрос прошел на 800 избирательных участках по всей стране. На вопрос ответили чуть больше 115 тысяч человек. Напомним, что сейчас в России идет досрочное голосование, которое продлится с 25 по 30 июня. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Свое мнение высказали уже более 30 миллионов россиян.

По данным на полдень воскресенья, явка составила 28,46%.

Голосовать можно не только на избирательных участках, но и в автобусах. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их "передвижными избирательными участками". Она отметила, что процедура будет оставаться абсолютно прозрачной, главное, чтобы рядом находились общественные наблюдатели.