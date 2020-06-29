Первые итоги голосования по поправкам в Конституцию подвели в России. О том, в какой графе ставят галочку, рассказали сами жители страны.
Как показал результат опроса ВЦИОМ, большинство поддерживают корректировки главного закона страны. Такой ответ дали 56% респондентов за четыре дня голосования. Против выступили 23,6% опрошенных. Остальные признались, что испортили бюллетень.
Опрос прошел на 800 избирательных участках по всей стране. На вопрос ответили чуть больше 115 тысяч человек. Напомним, что сейчас в России идет досрочное голосование, которое продлится с 25 по 30 июня. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Свое мнение высказали уже более 30 миллионов россиян.
По данным на полдень воскресенья, явка составила 28,46%.
Голосовать можно не только на избирательных участках, но и в автобусах. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их "передвижными избирательными участками". Она отметила, что процедура будет оставаться абсолютно прозрачной, главное, чтобы рядом находились общественные наблюдатели.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.