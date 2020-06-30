Путин сегодня вновь выступит перед россиянами

Новое обращение президента услышат сегодня россияне. Владимир Путин выступит во второй половине дня.

Обращение анонсировали в Кремле.

"Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ориентировочно президент выйдет в эфир около 14 часов. О чем пойдет речь, не уточняется. Но, так как выступление состоится накануне общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, можно предположить, что говорить глава государства будет именно об этом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен проголосовать по поправкам в главный закон страны на своем избирательном участке. По словам Пескова, президент сделает это таким образом, чтобы не подвергать опасности здоровье окружающих. При этом каждые три-четыре дня глава государства сдает тесты на коронавирус, все они отрицательные.