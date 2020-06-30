Новое обращение президента услышат сегодня россияне. Владимир Путин выступит во второй половине дня.
Обращение анонсировали в Кремле.
"Давайте так, я не то, что не исключаю, тогда уже так скажу — да, действительно, сегодня Путин обратится с телеобращением к россиянам", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ориентировочно президент выйдет в эфир около 14 часов. О чем пойдет речь, не уточняется. Но, так как выступление состоится накануне общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, можно предположить, что говорить глава государства будет именно об этом.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин намерен проголосовать по поправкам в главный закон страны на своем избирательном участке. По словам Пескова, президент сделает это таким образом, чтобы не подвергать опасности здоровье окружающих. При этом каждые три-четыре дня глава государства сдает тесты на коронавирус, все они отрицательные.
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