Почти 80 тысяч школьников Москвы сдадут ЕГЭ в этом году

Сдать ЕГЭ в этом году смогут выпускники школ как этого года, так и прошлых лет. На экзамены по разным предметам зарегистрировалось около 80 тысяч человек.

Данные приводит мэрия Москвы.

"В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Москве на сдачу Единого госэкзамена зарегистрировались около 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи — это выпускники этого года и более 13 тысяч — выпускники прошлых лет", — пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первые экзамены стартуют 3 июля. В этот день ребята проверят свои знания по географии, литературе и информатике. Экзамен по русскому языку пройдет в течение двух дней — 6 и 7 июля. На 10 июля назначен ЕГЭ по профильной математике, на 13 июля — по истории и физике, на 16 июля — по обществознанию и химии. 20 июля выпускников ждет экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранному языку. Устная часть экзамена по иностранному языку пройдет в течение двух дней — 22 и 23 июля.

Ребята, которые не смогут явиться в установленный день на экзамен и будут иметь на это уважительную причину, смогут сдать его в августе. А вот улучшить результат ЕГЭ будет нельзя, пересдача возможна только в следующем году.

Самым популярным предметом среди выпускников этого года в России стала профильная математика.